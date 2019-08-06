Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым

Бразильский наркобарон Клаувину де Силва покончил с собой после неудачной попытки бегства из тюрьмы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на O Globo.

Накануне сообщалось, что 42-летний де Силва, осужденный на 73 года и 10 месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками, попытался сбежать, притворившись собственной дочерью.

Заключенный надел силиконовую маску, парик и одежду розового цвета и попытался выйти из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери, которая приходила его навестить в день побега. Однако беглец привлек внимание охранников исправительного учреждения своим нервозным поведением, и попытка провалилась.

Де Силву поместили в одиночную камеру, где он впоследствии покончил с собой.