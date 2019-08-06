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Переодевшегося в свою дочь наркобарона нашли мертвым 

Рамблер + ещё 4 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Бразильский наркобарон Клаувину де Силва покончил с собой после неудачной попытки бегства из тюрьмы, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на O Globo.
Накануне сообщалось, что 42-летний де Силва, осужденный на 73 года и 10 месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками, попытался сбежать, притворившись собственной дочерью.
Заключенный надел силиконовую маску, парик и одежду розового цвета и попытался выйти из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери, которая приходила его навестить в день побега. Однако беглец привлек внимание охранников исправительного учреждения своим нервозным поведением, и попытка провалилась.
Де Силву поместили в одиночную камеру, где он впоследствии покончил с собой.
Происшествия , В мире , Латинская Америка , Газета.Ru
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