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ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»
В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг. Об этом сообщает Tverigrad.ru.
Силовики перекрыли проезд и оцепили дом. По информации издания, на месте были бойцы ОМОН, также там работали сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции.
Как сообщила позднее сестра Круга Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент, на который привезли подозреваемого в убийстве певца. «Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — цитирует женщину Tverigrad.ru.
По словам Медведевой, к дому привезли в автозаке привезли человека, который ей не знаком. В чем заключался следственный эксперимент, она не знает, но вскоре он завершился, и силовики сняли оцепление.
Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто: по одной из версий, к нему причастен член банды «Тверские волки» Александр Агеев, с 2009 года отбывающий пожизненный срок за несколько убийств, согласно другой, предполагаемым убийцей Круга был мужчина по фамилии Веселов, чьи останки обнаружили в Твери в 2012 году. Обе версии подтверждения не нашли.
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Комментарии6
Происшествия , Ольга Медведева , Михаил Круг , ФСБ , СКР , МВД , Тверь
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