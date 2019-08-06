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Россиянина задержали за хищение кота у бывшей любовницы 

Lenta.ru + ещё 2 55 минут назад
Фото: Globallookpress.com
Полиция задержала жителя Калининграда, похитившего кота у бывшей сожительницы. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.
По данным ведомства, об инциденте стало известно, когда 22-летняя девушка обратилась правоохранительные органы.
Как выяснилось, мужчина подозревал, что у той начались новые отношения и из ревности пришел в чужую квартиру. На месте никого не обнаружилось, поэтому он открыто похитил мобильный телефон, наручные часы и кота.
Позже оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний молодой человек, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж») УК РФ. Похищенное имущество и домашний питомец были изъяты, а затем возвращены хозяйке.
28 мая 2018 года сообщалось, что судебные приставы обнаружили жителя Окуловского района Новгородской области, задолжавшего по алиментам более 800 тысяч рублей, благодаря его коту.
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Происшествия , МВД , Калининград
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