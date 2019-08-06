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В Польше задержали 10 россиян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция Кракова задержала 10 россиян в месте предполагаемой стычки с польскими футбольными фанатами, сообщил и. о. генконсула России в Кракове Константин Шикин.
«Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян», — цитирует его ТАСС.
По словам Шикина, диппредставительство ожидает официального сообщения о задержании граждан России.
В настоящее время задержанные находятся в отделении полиции. Отмечается, что за консульской помощью никто из задержанных пока не обращался, однако в случае необходимости россиянам будет предоставлен переводчик и адвокат.
Ранее сообщалось, что в Кракове задержали около 20 россиян кавказского происхождения за драку с местными футбольными фанатами клуба «Краковия». У задержанных нашли при себе оружие, другие опасные предметы и наркотики.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Краков , Польша
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