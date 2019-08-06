В Польше задержали 10 россиян

Полиция Кракова задержала 10 россиян в месте предполагаемой стычки с польскими футбольными фанатами, сообщил и. о. генконсула России в Кракове Константин Шикин.

«Официальной информации пока нет, но устно в отделении полиции удалось выяснить, что задержаны 10 россиян», — цитирует его ТАСС.

По словам Шикина, диппредставительство ожидает официального сообщения о задержании граждан России.

В настоящее время задержанные находятся в отделении полиции. Отмечается, что за консульской помощью никто из задержанных пока не обращался, однако в случае необходимости россиянам будет предоставлен переводчик и адвокат.

Ранее сообщалось, что в Кракове задержали около 20 россиян кавказского происхождения за драку с местными футбольными фанатами клуба «Краковия». У задержанных нашли при себе оружие, другие опасные предметы и наркотики.