На ребенка с крыши свалилась болгарка в Саратове

Об инциденте стало известно шестого августа.

Саратове на проходившую с мамой двухлетнюю девочку с крыши ремонтируемой школы упала болгарка. Происходящее попало на видео

На кадрах видно, как женщина везет ребенка на трехколесном велосипеде мимо здания, вдруг с крыши падает строительный инструмент.

По предварительным данным управления СКР по региону, произошло это из-за невнимательности рабочих. Девочку пришлось госпитализировать, она получила тяжелые травмы.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Подробности случившегося еще предстоит выяснить.