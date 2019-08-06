Осужденный за мошенничество экс-сенатор от Карелии Алиханов вышел из колонии

Бывший сенатор от Карелии Девлет Алиханов, осужденный за мошенничество, освободился в понедельник из колонии в связи с окончанием срока заключения. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат Алиханова Михаил Шогин.

"Да, могу подтвердить освобождение Девлета Алиханова. Он вышел вчера с связи с окончанием срока заключения", — заявил собеседник агентства.

По словам Шогина, он еще не общался с Алихановым, поэтому не знает, планирует ли экс-сенатор обращаться в международные судебные инстанции с требованием компенсаций.

Алиханова задержали 3 февраля 2015 года в Петрозаводске , на следующий день он был арестован. В ноябре 2017 года Петрозаводский городской суд признал его виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и приговорил к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей. По ч. 1 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение государственной границы РФ по недействительному по дипломатическому паспорту") суд уголовное дело в его отношении прекратил в связи с отсутствием в действиях состава преступления. В январе 2018 года Верховный суд Карелии оставил приговор в силе.

В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить Алиханову €3,1 тыс. за необоснованный арест. В декабре 2018 года Верховный суд РФ отменил приговор в отношении Алиханова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления и признал за ним право на реабилитацию, но позже изменил это решение, после чего экс-сенатора задержали и вновь поместили в колонию.