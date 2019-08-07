В Красноярском крае назвали сумму ущерба от лесных пожаров

Экономический ущерб от лесных пожаров в Красноярском крае в этом году составит не менее 1,5-2 миллиардов рублей, при этом методики определения ущерба человеку и экосистеме пока нет, сообщил журналистам министр лесного хозяйства региона Димитрий Маслодудов.

Он пояснил, что пока говорить об ущербе, который причинен государственному лесному фонду, не представляется возможным. Традиционно ущерб, по его словам, рассчитывается в конце лесопожарного периода, тогда возможно оценить качество леса, степень повреждения деревьев.

"Но по предыдущим годам по существующей методике… она оценивает только экономическую стоимость древесины, но не учитывает экологический ущерб… Готовится комплексная методика, которая будет оценивать вред человеку и экосистеме, и мы ее ждем. Объем ущерба расчетный в год обычно составляет от 1,5-2 миллиардов рублей. Думаю, что в этом году он не будет ниже", — сказал Маслодудов.

Он отметил, что государственный лесной фонд Красноярского края составляет 158 миллионов гектаров, но при этом состояние и качество деревьев абсолютно разное.

По информации красноярского Лесопожарного центра, в среду в Красноярском крае действует 110 лесных пожаров на общей площади 859 006 гектаров, в том числе в зоне контроля 80 на площади 844 002 гектаров.