В Свердловской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда

СК РФ проводит доследственную проверку по данному факту.

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку по факту схода нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги.

Известно, что ЧП произошло 6 августа в 21.10 по местному времени на 1604 км.

«С рельсов сошли 5 пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть», — сообщается на сайте СК.

В Сети появилось видео, сделанное очевидцами происшествия из проезжавшего мимо пассажирского поезда. На кадрах видно несколько опрокинутых цистерн, которые лежат у железнодорожного полотна.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.