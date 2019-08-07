Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Свердловской области сошли с рельсов несколько вагонов грузового поезда 

ТК «Звезда» + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
СК РФ проводит доследственную проверку по данному факту.
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации начали доследственную проверку по факту схода нескольких вагонов грузового поезда на перегоне Ильмовка — Ревда Свердловской железной дороги.
Известно, что ЧП произошло 6 августа в 21.10 по местному времени на 1604 км.
«С рельсов сошли 5 пустых грузовых вагонов, часть из которых опрокинулась. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть», — сообщается на сайте СК.
В Сети появилось видео, сделанное очевидцами происшествия из проезжавшего мимо пассажирского поезда. На кадрах видно несколько опрокинутых цистерн, которые лежат у железнодорожного полотна.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, локомотивная бригада, работники железной дороги. Кроме того, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ТК «Звезда»: последние новости
Замминистра МО РФ направлен в Красноярский край для ликвидации возгорания склада центра МТО Три человека погибли во время шторма в Сочи Пьяный актер сериалов «Кухня» и «Интерны» устроил драку в московском метро
Комментарии
Происшествия , СКР , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Южная Осетия решила войти в состав России634
Из-за Донбасса: Зеленский экстренно собрал силовиков5
Япония отказалась принять протест России59
Валентин Гафт попал в реанимацию
В Черногории повредили российский Boeing
Видео
06:30
Экскурсия по МКС от Роскосмоса
Наука и техника
00:18
Бой завязался в зоне КТО в Ингушетии
Происшествия Армия
03:57
Япония отказалась принять протест России
Политика
00:49
«Фото со спутников»: Детектив нашел виновных в катастрофе MH17
В мире Другое
05:52
На Украине потребовали смены мирового порядка
В мире Ближний Восток
00:17
Лебедев покинул Россию
Общество Другое
02:00
Решена судьба Соболь
Политика Новости Москвы
03:21
Посол США в России подал в отставку
США В мире
01:54
Южная Осетия решила войти в состав России
В мире Политика
00:38
Пока вы не уснули: россияне грозят подорвать экономику страны
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение