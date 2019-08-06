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Красноярский губернатор рассказал о последствиях взрывов на арсенале у Ачинска 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Масштабных разрушений из-за взрывов боеприпасов на воинском арсенале возле города Ачинск в Красноярском крае удалось избежать, сообщил во вторник журналистам губернатор Александр Усс.
"Каких-либо масштабных разрушений, к счастью, удалось избежать. Деревня (Каменка, ближайший к арсеналу населенный пункт — прим. ТАСС) в состоянии нормальном. По предварительным данным, там есть три серьезно подгоревших деревянных строения. В домах выбиты стекла, двери… Но представление о том, что Каменка стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", — сказал Усс.
По его словам, периметр арсенала дымится на данный момент дымится.
"Количество хлопков сейчас минимально, но это не означает, что динамика [не изменится] — такое горение не прогнозируем. Это не склад деревянный овощехранилища, это очень большой объект. Но, когда летели на вертолете над периметром, ощущения большой угрозы не было", — добавил губернатор, сравнив происходящее на складе с лесным пожаром.
Усс напомнил, что в ближайшее время к тушению пожара планируют привлечь военную авиацию, роботов и другую спецтехнику. Кроме того, в Ачинск направят специальное подразделение саперов — около 70 человек.
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Комментарии1
Происшествия , Александр Усс , ИТАР-ТАСС , Ачинск , Красноярский Край
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