Красноярский губернатор рассказал о последствиях взрывов на арсенале у Ачинска

"Каких-либо масштабных разрушений, к счастью, удалось избежать. Деревня (Каменка, ближайший к арсеналу населенный пункт — прим. ТАСС) в состоянии нормальном. По предварительным данным, там есть три серьезно подгоревших деревянных строения. В домах выбиты стекла, двери… Но представление о том, что Каменка стерта с лица земли, абсолютно не соответствует тому, что там происходит", — сказал Усс.

По его словам, периметр арсенала дымится на данный момент дымится.

"Количество хлопков сейчас минимально, но это не означает, что динамика [не изменится] — такое горение не прогнозируем. Это не склад деревянный овощехранилища, это очень большой объект. Но, когда летели на вертолете над периметром, ощущения большой угрозы не было", — добавил губернатор, сравнив происходящее на складе с лесным пожаром.

Усс напомнил, что в ближайшее время к тушению пожара планируют привлечь военную авиацию, роботов и другую спецтехнику. Кроме того, в Ачинск направят специальное подразделение саперов — около 70 человек.