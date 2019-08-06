Демушкина оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторное участие в незаконной акции в Москве

Бывший лидер российских националистов, специальный корреспондент интернет-издания White News Дмитрий Демушкин оштрафован на 200 тыс. рублей за повторное участие в несанкционированной акции протеста в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Люблинском районном суде Москвы, где рассматривался административный протокол в его отношении.

"Демушкин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). Ему назначен штраф в размере 200 тыс. рублей", — сказали в суде.

Демушкин был задержан 3 августа в ходе несанкционированной акции протеста в центре Москвы. По его словам, он пришел на митинг по редакционному заданию, у него были все соответствующие документы. Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал его на 10 тыс. рублей за участие 12 июня в несанкционированной акции в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова.