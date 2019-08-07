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Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: «КП в Украине»
В Николаевской области на юге Украины 16-летний парень умер от удара током при попытке сделать снимок на электроопоре. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».
5 августа Николая Компаниеца доставили в реанимацию в критическом состоянии. Он вместе с приятелем залез на электроопору высокого напряжения, чтобы сделать эффектную фотографию. Школьника ударило током, он упал с верхней платформы на среднюю и повис на металлическом каркасе. Его приятель не пострадал и самостоятельно спустился вниз.
Свидетели трагедии немедленно вызвали бригаду спасателей. Специалисты обесточили электроопору, спустили парня на землю и передали его медработникам. Врачи два дня боролись за жизнь больного, однако им не удалось его реанимировать. Компаниец скончался в областной детской больнице в среду утром, 7 августа.
«Вход тока был через туловище, а выход через ноги — задеты все важные органы», — объяснили лечащие врачи.
Они зафиксировали у Компаниеца острую почечную недостаточность и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре у парня началась полиорганная недостаточность (отказ сразу нескольких внутренних органов — прим. «Ленты.ру»), что привело к летальному исходу.
Медработники подчеркнули, что у Компаниеца практически не было шансов на выживание из-за несовместимых с жизнью травм.
Тело украинца направили на экспертизу. Полиция проводит расследование и разбирается в деталях трагедии.
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Происшествия , Lenta.ru
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