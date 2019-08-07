Украинский подросток делал селфи на электровышке и умер

В Николаевской области на юге Украины 16-летний парень умер от удара током при попытке сделать снимок на электроопоре. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Украине».

5 августа Николая Компаниеца доставили в реанимацию в критическом состоянии. Он вместе с приятелем залез на электроопору высокого напряжения, чтобы сделать эффектную фотографию. Школьника ударило током, он упал с верхней платформы на среднюю и повис на металлическом каркасе. Его приятель не пострадал и самостоятельно спустился вниз.

Свидетели трагедии немедленно вызвали бригаду спасателей. Специалисты обесточили электроопору, спустили парня на землю и передали его медработникам. Врачи два дня боролись за жизнь больного, однако им не удалось его реанимировать. Компаниец скончался в областной детской больнице в среду утром, 7 августа.

«Вход тока был через туловище, а выход через ноги — задеты все важные органы», — объяснили лечащие врачи.

Они зафиксировали у Компаниеца острую почечную недостаточность и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Вскоре у парня началась полиорганная недостаточность (отказ сразу нескольких внутренних органов — прим. «Ленты.ру»), что привело к летальному исходу.

Медработники подчеркнули, что у Компаниеца практически не было шансов на выживание из-за несовместимых с жизнью травм.

Тело украинца направили на экспертизу. Полиция проводит расследование и разбирается в деталях трагедии.