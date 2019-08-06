Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили

"Полиция ведет розыск и выясняет все обстоятельства произошедшего", — отметили в ведомстве.

Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, с заявлением о розыске в полицию обратилась дочь пропавшей женщины. Она рассказала, что в понедельник мужчина насильно усадил ее мать в салон машины Cadillac и увез в неизвестном направлении. По словам заявительницы, похититель может быть бывшим сожителем матери.