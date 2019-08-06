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Директора детсада в Ленобласти насильно посадили в машину и похитили 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Женщину-директора детского сада во Всеволожском районе Ленинградской области насильно усадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении, полиция ведет розыск, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.
"Полиция ведет розыск и выясняет все обстоятельства произошедшего", — отметили в ведомстве.
Как отмечается в распространенном ведомством сообщении, с заявлением о розыске в полицию обратилась дочь пропавшей женщины. Она рассказала, что в понедельник мужчина насильно усадил ее мать в салон машины Cadillac и увез в неизвестном направлении. По словам заявительницы, похититель может быть бывшим сожителем матери.
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Происшествия , Другое , МВД , Всеволожск , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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