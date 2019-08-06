Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео

Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео

Последствия взрыва на военном складе боеприпасов в поселке Каменка Красноярского края попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видны разрушенные здания, дым, а также горящие заготовки для дров. Как отметила Baza, Каменка находится ближе всех остальных населенных пунктов к месту происшествия.