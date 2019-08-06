Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео 

Lenta.ru 49 минут назад
Последствия взрыва на военном складе боеприпасов в поселке Каменка Красноярского края попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
На записи видны разрушенные здания, дым, а также горящие заготовки для дров. Как отметила Baza, Каменка находится ближе всех остальных населенных пунктов к месту происшествия.
Утром 6 августа стало известно, что взрывы пороховых зарядов на складе прекратились, однако остается угроза подрыва отдельных боеприпасов. В Минобороны возможной причиной происшествия назвали человеческий фактор, оценку ущерба проведут в течение трех дней. В Ачинском районе введен режим ЧС.
Последние новости
Названа возможная причина взрыва на складе боеприпасов Воздушно-космические силы России пополнятся «Супер Сухими» В НАТО объяснили потерю Крыма Украиной
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предостерег США358
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»96
Москва решила «спрятать» спорную ракету1
«Пламя пожирало самолет»: хроника крушения Boeing-7471
В провале учений НАТО обвинили Россию317
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
05:31
Путин предостерег США
Политика Оружие
00:37
Выжженная земля: Последствия взрывов под Ачинском попали на видео
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии