Озвучен суровый приговор отправителю бомб Клинтон и Обаме

Отмечается, что обвиняемый во время суда признал полностью свою вину, при этом утверждая, что не думал никому причинить зла.

«Больше всего на свете хочется, чтобы я мог повернуть время вспять и не делать то, что я сделал… Я чувствую боль и страдания этих жертв», — сказал Сэйок.

Судья же отметил, что несмотря на то, что ни одно из устройств не взорвалось, действия подсудимого были направлены на внушение чувства страха политикам.

Полиция арестовала Сэйока по подозрению в рассылке бомб политическим оппонентам Трампа в октябре 2018 года. Изначально он отрицал свою вину, однако затем раскаялся в содеянном.