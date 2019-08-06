Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минобороны назвало сроки ликвидации пожара на складе в Ачинске 

Вечерняя Москва 45 минут назад
Фото: ТАСС
Саперы из Москвы разминируют в Красноярском крае склад с боеприпасами, на котором произошел пожар. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
По его словам, на место происшествия прибывают 70 специалистов Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ. Жителей пустят в дома только после обеспечения безопасности.
Дмитрий Булгаков добавил, что над тушением пожара будут работать десять самолетов Ил-76 и вертолеты. Ликвидацию возгорания должны завершить до конца дня, передает РИА Новости.
Пожар на территории Ачинска произошел 5 августа в 13:00 по московскому времени. Число пострадавших достигло 12 человек. В связи с ЧП местных жителей эвакуировали в пункты временного размещения.
Читайте также: Минобороны назвало предварительную причину пожара на складе в Ачинске
Вечерняя Москва: последние новости
Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за антисанитарии Девочке из Ингушетии ампутируют часть правой руки Детонация пороховых зарядов боеприпасов на складе в Ачинске прекратилась
Происшествия , Дмитрий Булгаков , Министерство обороны , РИА Новости , Ачинск , Красноярский Край , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»66
В провале учений НАТО обвинили Россию304
Захарова сделала заявление о Крыме62
Почти 18 млн: Доренковыставили счет3
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП61
Видео
03:03
Взрывы под Ачинском: названа причина ЧП
Происшествия
02:50
Грузия выдвинула обвинения «российской пропаганде»
В мире Кавказ
00:39
Захарова сделала заявление о Крыме
Политика США
01:00
«Понять и простить» по-бразильски
Происшествия
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение