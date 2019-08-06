В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе

Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто , семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в ночь на понедельник в клубе District 45. По данным полиции, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Как заявили в администрации клуба, во время стрельбы внутри находились около 250 человек.