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В Торонто семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе в северной части канадского города Торонто, семь человек получили ранения, сообщает местный телеканал Global News со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в ночь на понедельник в клубе District 45. По данным полиции, состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. Как заявили в администрации клуба, во время стрельбы внутри находились около 250 человек.
Как отмечает телеканал, свидетели инцидента сообщали о том, что в клубе произошла ссора, однако правоохранительные органы пока не обнародовали информацию о предполагаемом стрелке. В связи с большим числом очевидцев, дело, вероятнее всего, будет раскрыто, сказал глава полиции города Марк Сондерс.
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Происшествия , Пожары , МВД , Торонто
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