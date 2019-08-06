В ДНР определили предварительный круг подозреваемых в гибели Стенина

Генеральная прокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых по делу о гибели фотокорреспондента РИА Новости Андрея Стенина летом 2014 года в Донбассе, сообщил РИА Новости начальник отдела ГП ДНР по взаимодействию со СМИ Владислав Седнев.

Во вторник исполняется пять лет с момента гибели Стенина.

"Следствие по данному делу ведется. Нами определен предварительный круг подозреваемых. В интересах следствия имена и информация о них закрыта. Назвать виновных можно будет после завершения работы по делу", — сказал собеседник агентства.

Андрей Стенин, которому было всего 33 года, погиб 6 августа 2014 года в районе города Снежное в Донбассе, попав под обстрел украинских силовиков. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014).