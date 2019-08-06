Детский палаточный лагерь на Байкале закрыли из-за нарушений

Судебные приставы на три месяца приостановили работу детского палаточного лагеря «Вместе» на Байкале. Дети не были обеспечены бутилированной водой — пищу готовили на воде из озера.

Во время внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Одним из грубых нарушений явился факт отсутствия воды, отвечающей требованиям безопасности. На момент проверки в лагере не было запаса бутилированной воды для приготовления пищи. Вода использовалась с Байкала», — об этом сообщил официальный портал Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

В числе прочих грубых нарушений приставы отметили тот факт, что дети жили в армейских палатках, которые промокали и не имели необходимой защиты от насекомых.

Проблемы были также и с туалетами: выгребные ямы оказались переполнены, так как ими пользовались посторонние люди. Кроме того, в лагере не хватало холодильного оборудования, поэтому часть продуктов хранилась с нарушениями.

Суд признал учреждение дополнительного образования «Кижингинская станция юных туристов» виновным в административном нарушении и вынес решение о приостановке работы лагеря на 90 суток. Детей уже отправили домой.