Один человек числится пропавшим без вести после взрывов в Красноярском крае

Александр Усс. ТАСС, 6 августа. Один человек считается пропавшим без вести после взрывов на военном складе в Ачинском районе, сообщил журналистам губернатор Красноярского края

"По нашим данным, один пропавший без вести", — сказал Усс и уточнил, что пропавший без вести — гражданский.

По его словам, общее количество обратившихся за медицинской помощью — 12 человек. Угрозы для их жизни и здоровья нет. Как сообщил журналистам замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков , еще одного человека, числившегося пропавшим, уже нашли и вернули близким.

Эвакуация жителей

Глава региона также сообщил, что эвакуация людей после пожара и взрывов прошла успешно.

"Я хотел бы поблагодарить все службы — и военных, и МЧС, и городские власти — и, прежде всего, население за организованность и терпения, проявленные при проведении эвакуации. Этой ночью, конечно, было много напряжений — и на вокзале, и на трассах, и на улицах. Но тем не менее мы можем сказать, что эвакуация населения прошла успешно", — сказал Усс.

По его словам, из Ачинска планировалось эвакуировать около 11 тыс. человек, а из Ачинского района — 5,5 тыс. "В пунктах временного размещения реально зарегистрировано гораздо меньшее количество жителей, однако мы исходим из того, что значительная их часть покинула места проживания самостоятельно и устроилась у родственников", — пояснил губернатор.

"Вывоз населения осуществлялся как на личном транспорте, так и на автобусах и несколькими электричками. В Красноярске эти электрички и автобусы организованно встречали, людей размещали в соответствующих учреждениях. Там налажено питание, медицинское обслуживание, проводится работа с людьми. Действует горячая линия, абсолютное большинство вопросов и проблем, которые возникают, достаточно оперативно решаются", — добавил Усс.

В новость были внесены изменения (08:00 мск) — добавлены подробности.