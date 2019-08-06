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Взрывы в Ачинске закончились 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Дмитрий Скворцов / ТАСС
Об окончании детонации пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков. Он отметил, что пока что еще «сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов», — цитирует замминистра Газета.ру.
Ранее сообщaлось, что в центрaльной рaйонной больнице Aчинскa проинформировaли о том, что к ним достaвили 12-ого пострaдaвшего после взрывa нa склaде боеприпaсов. Он нaходится в сознaнии и проходит обследовaние.
Накануне в военной части по Ачинском в Красноярском крае произошел пожар и взрыв. По данным СМИ, ЧП случилось на артиллерийском складе. В окрестностях объявлена эвакуация населения. Полковник в отставке Михаил Тимошенко в эфире НСН объяснил, из-за чего происходят такие инциденты.
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Происшествия , Дмитрий Булгаков , Газета.Ru , Ачинск
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