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В Японии за неделю от жары умерли 57 человек 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 57 человек умерли, еще почти 20 тыс. были госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю. Об этом объявило во вторник Главное пожарное управление Японии, выполняющее функции МЧС и скорой помощи.
Отмечается, что за минувшие семь дней по всей Японии с тепловыми ударами были госпитализированы в общей сложности 18347 человек. Сильная жара установилась на всей территории Японии на прошлой неделе — в некоторых регионах страны температура сейчас доходит до 39 градусов Цельсия.
Большинство пострадавших и умерших — люди пожилого возраста, которые зачастую не включают дома кондиционеры в целях экономии. Власти страны призывают население носить головные уборы, пить больше жидкости и не находиться длительное время под открытым солнцем.
В прошлом году из-за сильной жары и рекордно высоких температур в Японии погибли более 150 человек, десятки тысяч попали в больницы.
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Комментарии
Происшествия , Катастрофы , МЧС , Япония
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