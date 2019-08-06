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В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Катер наехал на плавающего в бухте Нарва в Приморье мужчину, пострадавший лишился ноги, сообщает СУСК РФ по региону.
"Пятого августа 2019 года возле берега бухты Нарва вблизи села Перевозное маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, пострадавший мужчина плавал в море, когда на него наехал катер.
Следователи осмотрели место происшествия, катер изъят. По предварительным данным, водитель судна нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , СКР , РИА Новости , Нарва
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