В Приморье мужчина лишился ноги из-за наезда катера

Катер наехал на плавающего в бухте Нарва в Приморье мужчину, пострадавший лишился ноги, сообщает СУСК РФ по региону.

"Пятого августа 2019 года возле берега бухты Нарва вблизи села Перевозное маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Как уточнил РИА Новости представитель СУСК, пострадавший мужчина плавал в море, когда на него наехал катер.

Следователи осмотрели место происшествия, катер изъят. По предварительным данным, водитель судна нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.