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Поджог? Халатность? Что произошло под Ачинском 

Рамблер 37 минут назад
Склады с боеприпасами под Ачинском могли загореться из-за халатности либо быть подожжены, заявил Business FM отставной полковник противопожарной службы Дмитрий Боровец.
Вчера днем на складе с артиллерийскими боеприпасами Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в Ачинском районе Красноярского края возникло возгорание и раздались взрывы.
Взрывная волна выбила окна в жилых домах, осколки от снарядов разлетались на 15 километров, пожарную технику на территории воинской части уничтожил огонь, один гражданский пропал без вести, один военнослужащий мог погибнуть, 12 человек пострадали, тысячи эвакуированы.
Сегодня заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков назвал предварительной причиной инцидента человеческий фактор. По словам генерала, уточнить ее предстоит следствию.
«Это же порох! Это же снаряды! Там теперь никто не докопается, что случилось», — убежден Дмитрий Боровец.
По словам полковника в отставке, обычно склады с боеприпасами загораются либо по причине халатности, либо при попытке скрыть следы хищения боеприпасов, чаще — из-за халатности.
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Происшествия , Видео , Дмитрий Булгаков , Business FM , Ачинск , Красноярский Край
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