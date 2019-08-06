Как начался пожар на складе боеприпасов в Ачинске и какие могут быть версии?

Ачинский район Красноярского края , деревня Каменка, 5 августа. 13 часов по Москве , по местному времени 17. Раздаются первые взрывы. Очень мощные хлопки, столбы дыма. Осколки. К счастью, по официальной информации, обошлось без жертв. Пострадали девять человек, передает «Интерфакс».

ТАСС со ссылкой на источник сообщал об одном погибшем, но в Минобороны это опровергли. Позже сообщили, что населенные пункты от взрывов почти не пострадали. Но вот что рассказала Business FM корреспондент местного телеканала «Оса» Наталья Солодовник:

Наталья Солодовник, корреспондент телеканала «Оса»: «Начало нам выбивать окна, закрывать окна, резкие толчки. Мы все позакрывали. В итоге жители нашего города из разных районов, даже удаленных, начинают говорить, что трясутся люстры, потолок ходит ходуном. В одном из фитнес-центров просто обвалился потолок. У кого витражные окна в магазинах, там тоже все ходит ходуном, все боятся. Взрывы идут один за одним, просто говорят, что уже сотни взрывов были».

Сразу началась эвакуация людей из самого Ачинска и деревень рядом с воинской частью. Всего, как заявили в администрации края, около шести тысяч человек. Для сравнения, в самом Ачинске живет больше 100 тысяч, в зону возможного поражения попали 50 улиц. А в той же Каменке, что ближе всего к воинской части, — население 1200 человек, увезли всех.

Кроме того, остановил работу и начал эвакуацию работников Ачинский глиноземный комбинат, входящий в «Русал» . Это крупнейшее в России предприятие по производству сырья для алюминия, расположено оно в восьми километрах от загоревшегося арсенала. Вот что Business FM рассказал работник комбината Алексей Громов , у него в Каменке живет теща.

Алексей Громов, работник Ачинского глиноземного комбината: «Люди на улице с сумками стоят, ситуация очень страшная, все небо со стороны деревни Каменка черное. До сих пор раздаются хлопки. Я сейчас наблюдаю дым. Теща и сестра моей жены собрали всех родственников, уехали во время этой эвакуации. Теща плачет, вся в истерике».

Что могло стать причиной пожара? К вечеру понедельника официальных версий еще не было. Но известно, что такие склады обычно загораются по двум основным причинам: намеренный поджог, чтобы скрыть следы хищения боеприпасов, или, как это бывает чаще всего, обычная халатность, говорит полковник противопожарной службы в отставке Дмитрий Боровец.

Дмитрий Боровец, полковник противопожарной службы в отставке: «Это же порох. Скорее всего, халатность, поэтому вы меня простите, но это не из области пожаров, где в подвале загорелось, или еще что-то. Это же снаряды, там теперь никто не докопается, что там случилось».

Всего на складе хранилось около 40 тысяч снарядов, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Это достаточно большой склад, взрывы там могут продолжаться еще несколько дней, как это и обычно бывает при пожаре на крупном арсенале.

Вопрос об убытках поднимать пока рано. Но парализована жизнь нескольких населенных пунктов и крупного завода. Не говоря уже о стоимости самих артиллерийских снарядов. Продолжает эксперт в области пожарной безопасности Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств Константин Калужин.

Константин Калужин, эксперт в области пожарной безопасности Ассоциации производителей пожарного оборудования и спасательных средств: «Боеприпасы, особенно если это управляемые боеприпасы, то они очень дороги. Раньше нам говорили, что выстрел боеприпаса — это „Жигули“ улетают. Но это в советское время так говорилось. Конечно, надо все делать для того, чтобы этих пожаров и взрывов не было. Надо, чтобы была система автоматического пожаротушения, газового или порошкового, чтобы исключить любое возгорание. Вне зависимости от человека все должно автоматически тушиться».

Военные склады горят и взрываются в России регулярно. Не только у нас, в братских республиках бывшего Союза тоже. В нашей стране только за последние девять произошло десять крупных случаев, в том числе с человеческими жертвами. Причины были разные. И неосторожное обращение с оружием, и лесной пожар, который перекинулся на склад. Это Забайкалье, пять лет назад, тогда погибли 11 человек. Нередко после очередного пожара возобновляются разговоры о том, что арсеналы нужно убирать как можно дальше от населенных пунктов. Ачинский склад планировали расформировать к 2022 году. Не успели.