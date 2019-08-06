Взрывы на складе боеприпасов под Красноярском прекратились

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города Ачинска.

"Часа два назад еще слышны были взрывы, сейчас уже нет. <…> Взрывы прекратились", — сказал собеседник агентства.

Возгорание на территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским снарядам, которое привело ко взрывам, произошло 5 августа. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

В радиусе 20 км была объявлена эвакуация, а на территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.