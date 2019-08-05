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Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: CC0 / AKuptsova /
Житель Москвы рассказал телеканалу РЕН ТВ, как мошенники списали с его банковской карты 3,5 миллиона рублей.
Злоумышленники позвонили мужчине с номера банка и представились его сотрудниками.
"У меня номер клиентской службы банка записан на телефоне. У меня не возникло подозрений", — пояснил собеседник телеканала.
Мошенники заявили, что в Самаре с карты москвича неизвестные списали 50 тысяч рублей. В связи с этим они попросили перевести оставшиеся на карте деньги на резервный счет.
"Пятьдесят тысяч заблокировали, а чтобы они дальше не прошли, муж должен совершить определенные действия с входом в личный кабинет", — пояснила супруга потерпевшего.
Она добавила, что "сотрудники банка" обратились к ее мужу по имени и отчеству и знали последние цифры номера карты. В какой-то момент мужчина все-таки стал подозревать что-то неладное, однако мошенники убедили его, что повода для беспокойства нет.
"Я говорю: "Если бы вы звонили с другого телефона, то я подумал бы, что вы мошенник". А он акцентировал мое внимание: "Вы можете проверить этот номер телефона, он указан у вас на карте", — рассказал мужчина журналистам.
Аферисты убедили мужчину произнести голосовому оператору четыре пароля, которые прислали ему на телефон.
"Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались", — сказал москвич.
По его словам, за час в разные регионы страны списалось по сто тысяч рублей.
В самом банке признали, что операции были "максимально подозрительными", однако их не заблокировали.
"Если у них есть служба безопасности, то она должна была обратить на это внимание. Я так понимаю, что она была в сговоре с этими мошенниками, другого варианта нет", — считает мужчина.
По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых.
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Комментарии4
Происшествия , РЕН ТВ , Москва , Самара
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