МЧС открыло телефон «горячей линии» по Красноярскому краю

Телефон "горячей линии" открыт в Главном управлении МЧС по Красноярскому краю для информирования о чрезвычайной ситуации в Ачинском районе после взрыва на складе боеприпасов Минобороны , сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"На базе ГУ МЧС по Красноярскому краю открыт телефон "горячей линии": + 7 (391) 275-16-41", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по номеру телефона можно уточнить информацию о местах расположения пунктов временного размещения, а также получить помощь психологов МЧС.