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Число жертв стрельбы в Эль-Пасо возросло до 22 человек 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: © REUTERS / Jose Luis Gonzalez
Полиция города Эль-Пасо, где в субботу местный житель расстрелял посетителей торгового центра, сообщила о смерти еще одного пострадавшего, число жертв трагедии достигло 22.
"Незадолго до 10 утра еще один пострадавший скончался, общее число — 22", — сообщила полиция Эль-Пасо. Часом ранее полиция сообщила о смерти еще одного пострадавшего.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. После инцидента сообщалось о 20 погибших и 26 раненых, в том числе критически.
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