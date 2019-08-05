Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карусель с детьми упала под Воронежем 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области
В одном из парков Поворино в Воронежской области упала цепочная карусель, на которой катались дети. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
Согласно полученной информации, в результате инцидента пострадали 6-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Сообщается, что они получили телесные повреждения.
Как стало известно, по факту инцидента следственными органами уже возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что в Москве из-за аттракциона пострадали трое детей.
Газета.Ru: последние новости
Подросток сбросил 6-летнего ребенка со смотровой площадки галереи в Лондоне Гигантский смерч в Сочи зафиксировали на видео Около 20 граждан России задержали в Кракове за драку с футбольными болельщиками
Происшествия , СКР , РИА Новости , Воронежская Область , Поворино
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом22
Пока вы не уснули: Токио требует встречи с Путиным21
Умер автор песни «Снег кружится»19
Грузия оценила последствия ссоры с Россией75
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири93
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
01:34
Россиянин погиб в Абхазии
Происшествия
03:32
Умер автор песни «Снег кружится»
Общество
01:29
Визит Порошенко на Мальдивы обернулся уголовным делом
В мире Украина
01:10
Чеченский Халк погонял московских выпивох
Общество
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение