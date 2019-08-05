Карусель с детьми упала под Воронежем

Согласно полученной информации, в результате инцидента пострадали 6-летняя девочка и 9-летний мальчик.

Сообщается, что они получили телесные повреждения.

Как стало известно, по факту инцидента следственными органами уже возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в Москве из-за аттракциона пострадали трое детей.