Карусель с детьми упала под Воронежем 

В одном из парков Поворино в Воронежской области упала цепочная карусель, на которой катались дети. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на следственное управление СК России по региону.
Согласно полученной информации, в результате инцидента пострадали 6-летняя девочка и 9-летний мальчик.
Сообщается, что они получили телесные повреждения.
Как стало известно, по факту инцидента следственными органами уже возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей УК России "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что в Москве из-за аттракциона пострадали трое детей.