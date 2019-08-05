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Россиянин погиб в Абхазии после купания в штормовом море 

Вести.Ru + ещё 5 56 минут назад
Фото: Global Look Press
Российский турист умер после купания в море в четырехбалльный шторм в абхазском курортном городе Гагра.
Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал глава пресс-службы МЧС Абхазии Мизан Ломия.
Он рассказал, что турист из Москвы 1984 года рождения был обнаружен местными спасателями, которые вытащили мужчину, потерявшего сознание, из воды и доставили в городскую больницу, где позже россиянин скончался.
Ломия сообщил, что в тот же день произошла еще одна трагедия — 19-летнего местного жителя накрыло трехметровой волной и унесло в штормовое море. По тревоге был поднят вертолет МЧС Абхазии, который совершил облет прибрежной зоны, но никаких следов пропавшего человека не обнаружил.
"Поисковая операция МЧС в акватории Гагры продолжается", — подчеркнул Ломия.
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Происшествия , МЧС , Абхазия , Москва
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