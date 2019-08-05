Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина сняла на видео нападение медведя 

Lenta.ru 59 минут назад
В канадской провинции Британская Колумбия черный медведь напал на женщину. Об этом пишет Inside Edition.
Шерри Мур (Sherry Moore) из американского города Денвер встретила хищника, когда совершала пробежку в лесу. «Я остановилась для селфи, делаю снимок и буквально сразу вижу впереди медведя», — рассказывает она.
Женщина снимала его на видео и одновременно пыталась успокоить словами, но зверь не обращал внимания. «Внезапно он бросился на меня, — говорит она. — Мне было очень страшно, я подумала: "Мне конец. Медведь меня убьет"».
Животное встало на задние лапы возле нее. «Я смотрела ему в глаза, а он издавал какие-то звуки и пыхтел носом, — вспоминает Мур. — От его дыхания у меня шевелились волосы». По ее словам, у нее в голове крутилось: «Сейчас меня съест медведь».
Она стала кричать на него, как на собаку: «Лежать! Лежать!» Животное проигнорировало команду, но не стало трогать женщину и отступило. Женщина сняла на видео, как медведь уходит, а потом как можно быстрее побежала прочь.
Черный медведь (барибал) — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает длины 1,4-2 метра и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей.
В июне 2017 года сообщалось, что барибал загрыз 16-летнего участника массового забега по пересеченной местности, который проходил на Аляске. Перед гибелью подросток успел отправить смс и рассказать, что за ним гонится медведь.
Последние новости
Трамп озлобился на уронивший юань Китай Путин объяснил принцип размещения российских ракет Власти уличили в искажении данных о лесных пожарах в России
Комментарии
Происшествия , Видео , В мире , Колумбия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Япония потребовала встречи с Путиным7
Умер автор песни «Снег кружится»17
Грузия оценила последствия ссоры с Россией52
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири83
Названы характеристики ракет «Гром»2
Видео
00:25
В Москве появилась «кисельная» река
Новости Москвы
00:11
Женщина сняла на видео нападение медведя
Происшествия В мире
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
05:04
Грузия оценила последствия ссоры с Россией
В мире Кавказ
04:02
Хлебникова простила Шуру за «алкашку»
Шоу-бизнес Статьи
00:30
Яхта, квартиры и роялти: что Токарев оставил наследникам
Шоу-бизнес Другое
00:43
Гигантский смерч в Сочи попал на видео
Происшествия Катастрофы
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение