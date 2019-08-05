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Два самолета пролетали над взрывами в Сибири 

Рамблер 10 минут назад
Два пассажирских авиалайнера пролетали в зоне взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска
Взрывы и пожар на складе боеприпасов начались в понедельник около 13:00 мск. В 16:21 мск сервис зафиксировал пролет над Ачинском пассажирского самолета ATR-42 авиакомпании «Нордстар», летевшего из Омска в Красноярск на высоте 7,6 км. В 16:25 эту же точку пролетел лайнер А320 «Уральских авиалиний», следуя из Иркутска в Екатеринбург на эшелоне высотой 11 км.
Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от эпицентра взрывов. Оба лайнера миновали опасную зону без повреждений и благополучно продолжили полет.
Ранее Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) закрыла воздушное пространство в зоне 20 км от военной части, где произошло ЧП. Эта зона охватила весь Ачинск, его пригороды и соседний город Назарово.
Комментарии35
Происшествия , Видео , Уральские авиалинии , Красноярский Край
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