Два самолета пролетали над взрывами в Сибири

Два пассажирских авиалайнера пролетали в зоне взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Взрывы и пожар на складе боеприпасов начались в понедельник около 13:00 мск. В 16:21 мск сервис зафиксировал пролет над Ачинском пассажирского самолета ATR-42 авиакомпании «Нордстар», летевшего из Омска в Красноярск на высоте 7,6 км. В 16:25 эту же точку пролетел лайнер А320 « Уральских авиалиний », следуя из Иркутска в Екатеринбург на эшелоне высотой 11 км.

Траектория движения самолетов проходила в 5-10 км от эпицентра взрывов. Оба лайнера миновали опасную зону без повреждений и благополучно продолжили полет.

Ранее Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) закрыла воздушное пространство в зоне 20 км от военной части, где произошло ЧП. Эта зона охватила весь Ачинск, его пригороды и соседний город Назарово.