Два самолета пролетали над взрывами в Сибири

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два пассажирских самолета оказались в небе над горящим складом с боеприпасами 

Lenta.ru 36 минут назад
Два пассажирских авиалайнера пролетали в Ачинском районе Красноярского края во время взрывов на территории артиллерийской части. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска
Траектория их движения проходила примерно в пяти-десяти километрах от эпицентра взрывов. Оба самолета вышли из опасной зоны без повреждений и продолжили полет.
Отмечается, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске. Эта зона охватывает весь город Ачинск, все пригороды и соседний город Назарово.
5 августа прогремели взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. Четыре человека доставлены в больницу с осколочными ранениями. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что погиб один человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны опровергает эту информацию.
Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово садятся в автомобили и покидают город Ачинск.
Последние новости
Путин объяснил принцип размещения российских ракет Власти уличили в искажении данных о лесных пожарах в России В российской воинской части произошел взрыв
Комментарии20
Происшествия , Видео , Министерство обороны , Росавиация , ИТАР-ТАСС , Интерфакс , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»73
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска391
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие132
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД336
Армия Сирии двинулась на Идлиб35
Видео
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
00:59
У Лопез расстегнулся костюм на сцене в Москве
Шоу-бизнес
00:38
Два самолета пролетали над взрывами в Сибири
Происшествия
00:49
В Берлине отреагировали на слова Порошенко о «Минске»
В мире Украина
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:28
Власти решили эвакуировать жителей Ачинска
Происшествия Африка
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение