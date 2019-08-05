Два самолета пролетали над взрывами в Сибири

Два пассажирских самолета оказались в небе над горящим складом с боеприпасами

Два пассажирских авиалайнера пролетали в Ачинском районе Красноярского края во время взрывов на территории артиллерийской части. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Траектория их движения проходила примерно в пяти-десяти километрах от эпицентра взрывов. Оба самолета вышли из опасной зоны без повреждений и продолжили полет.

Отмечается, что ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации ) закрыло воздушное пространство в радиусе 20 км от эпицентра взрывов на территории военного склада в Ачинске. Эта зона охватывает весь город Ачинск, все пригороды и соседний город Назарово.

5 августа прогремели взрывы на территории артиллерийской части в селе Каменка Красноярского края. Четыре человека доставлены в больницу с осколочными ранениями. Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что погиб один человек. «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны опровергает эту информацию.

Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются, и местные жители массово садятся в автомобили и покидают город Ачинск.