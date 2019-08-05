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Взрыв на российском военном складе сравнили с падением атомной бомбы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Соцсети
Очевидцы сняли момент сильнейшего взрыва на складе с боеприпасами на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Видео опубликовано в паблике «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».
Автор поста указывает, что на кадрах четко видны взрывная волна и «гриб».
«Как после падения атомной бомбы», — написал один из пользователей в комментариях.
Ранее в сети появилась другая запись взрыва, на которой он напоминал фейерверк. На складе находится более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.
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Происшествия , Красноярский Край
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