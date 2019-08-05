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Власти объявили о подготовке эвакуации целого российского города из-за взрывов 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: ТАСС
Жителей Ачинска Красноярского края, неподалеку от которого произошла серия взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части, начали готовить к эвакуации. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.
«Вниманию жителей города Ачинска. Просьба подготовиться к эвакуации», — говорится в опубликованном сообщении.
До этого власти обращались к горожанам с просьбой не паниковать и соблюдать спокойствие. Отмечалось, что угрозы для жизни и здоровья людей на тот момент не было.
В Ачинске проживает более 100 тысяч человек.
Ранее стало известно, что местные жители стали массово садиться в автомобили покидать населенный пункт. На выезде из города образовались серьезные заторы, а на некоторых АЗС начался «ажиотаж».
Взрывы на военном складе в Ачинском районе региона начались 5 августа. На прилегающих территориях была ранее организована эвакуация населения. Согласно последним данным, в результате произошедшего пострадаличетыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями.
Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются.
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Комментарии
Происшествия , Ачинск , Красноярский Край
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