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«Это апокалипсис». Очевидцы о взрывах в воинской части под Ачинском 

Национальная Служба Новостей 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жители посёлка Каменка в Красноярском крае, рядом с которым происходят взрывы на складе воинской части, в панике пытаются покинуть населенный пункт. Как сообщает сайт KP.RU, взрывы происходят непрерывно, происходит разлёт осколков. Несколько раз над посёлком занималось огненное зарево.
Каменка расположена в 200 километрах от Красноярска и в 10 километрах от Ачинска. Военный городок, где живут люди, в нескольких километрах от складов, где случилось ЧП. Очевидцы говорят, что происходящее похоже на апокалипсис. Они опасаются, что от посёлка может ничего не остаться.
Министерство обороны назвало официальную причину инцидента, передает Ura.ru. По информации оборонного ведомства, около 13:00 мск на территории одного из складов центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа загорелось хранилище пороховых зарядов. Личный состав склада эвакуирован. Сейчас идёт локализация очага возгорания с привлечением пожарной бронетехники.
По последним данным, в результате ЧП пострадали 4 человека, помощь им оказана амбулаторно. В Ачинском районе спасатели проводят эвакуацию в радиусе 20 километров вокруг пожара. Уже вывезено до 300 человек. Как уточняет RT, со ссылкой на МЧС, эвакуация идёт из Каменки и Нового Улуя. В населённых пунктах Горный и Ястребово организованы два пункта временного размещения для людей. По некоторым данным, взрывная волна временами докатывается до самого города Ачинска.
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Происшествия , Министерство обороны , МЧС , РИА Ura.ru , Ачинск , Красноярск , Красноярский Край
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