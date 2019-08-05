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Момент взрыва на военном складе в Красноярской области попал на видео 

РИА Новости 43 минуты назад
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
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На записи слышен грохот, а затем показан огромный столб дыма, поднимающийся над деревьями.
По данным экстренных служб региона, в результате инцидента пострадали один ребенок и трое взрослых. В трех населенных пунктах проводится эвакуация.
Власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части 74008, где слышны взрывы. В пресс-службе ЦВО сообщили, что произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ , Красноярский Край
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