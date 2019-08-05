Разбившийся на параплане блогер запечатлел момент своей смерти

Звезда YouTube под псевдонимом The King of Random снял на видеокамеру момент своей смерти. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Блогер Грант Томпсон (Grant Thompson) вел запись полета на параплане. Известно, что мужчина потерял управление, столкнувшись с сильным восходящим потоком воздуха. Судя по видео, он успел раскрыть резервный парашют, но было слишком поздно. Через несколько секунд блогер разбился насмерть.

Сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что не собираются публиковать видео из-за жестокости кадров и из уважения к родным и близким погибшего.

Томпсон скончался 29 июля во время полета на параплане в парке Санд Холлоу в американском штате Юта. Спасатели нашли его тело на следующий день. Брат Томпсона заявил, что погибший заинтересовался парапланеризмом около пяти месяцев назад.

Блогер был известен роликами с различными научными экспериментами, в том числе со взрывчаткой. Также Томпсон выпускал видео, в которых рассказывал о необычном применении стандартных предметов. В настоящее время над созданием роликов на The King of Random работает группа людей. На YouTube-канале блогера опубликовано видео в память о нем.