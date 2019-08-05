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Взрывы на территории воинской части в Красноярском крае. Главное 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Взрывы и пожар произошли на складах с артиллерийскими боеприпасами в воинской части в Ачинском районе Красноярского края.
5 августа около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО) загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы.
По информации источника в силовых структурах, горят две площадки, в общей сложности на них находятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.
В результате пострадали семь человек, в их числе двое военных. Два человека были доставлены в больницу с осколочными ранениями. Еще у двоих диагностировали ожоги, медицинскую помощь им оказали амбулаторно.
Взрывной волной выбило окна в жилых домах. Личный состав склада эвакуирован, МЧС России проводит эвакуацию населения в радиусе 20 км от хранилища. По данным министерства, эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов — Новый Улуй и Каменка. Источник сообщает, что решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй.
Как сообщил ТАСС мэр Ачинска Илай Ахметов, эвакуированных из Каменки отправят в Ачинск и Ачинский район.
Территория воинской части оцеплена. Штатные дежурные расчеты приняли меры, чтобы не допустить распространения огня и обеспечить безопасность на месте ЧП, сообщили в Центральном военном округе.
К тушению привлекли пожарную бронетехнику из состава пожарной команды склада. На место ЧП направили два специализированных пожарных поезда.
Угрозы для жизни и здоровья жителей Ачинска нет, сообщили в администрации города.
Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Ачинск, где проведет заседание оперативного штаба.
Министр обороны Сергей Шойгу направил своего заместителя генерала армии Дмитрия Булгакова для организации оперативной ликвидации возгорания склада.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Происшествия , Сергей Шойгу , Александр Усс , Дмитрий Булгаков , МЧС , Красноярский Край
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