Увеличилось число пострадавших при взрывах под Ачинском

В больницу поступил девятый пострадавший при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края , сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.

«Девять человек, девятый сейчас в приемном покое, поступает. Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина — пожарный», — передает ТАСС слова сотрудника больницы.

Ранее сообщалось о семи пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.

Из района взрывов решено эвакуировать 16,5 тыс. человек.