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Увеличилось число пострадавших при взрывах под Ачинском 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 34 1 час назад
Фото: Стоп-кадр видео очевидца
В больницу поступил девятый пострадавший при взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, сообщили на горячей линии Ачинской центральной районной больницы.
«Девять человек, девятый сейчас в приемном покое, поступает. Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина — пожарный», — передает ТАСС слова сотрудника больницы.
Ранее сообщалось о семи пострадавших при возгорании и взрывах на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.
Из района взрывов решено эвакуировать 16,5 тыс. человек.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
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