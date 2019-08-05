Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Очевидцы рассказали о первых минутах после взрывов на военном складе под Ачинском 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прогремевшие на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края взрывы были слышны далеко от места чрезвычайной ситуации.
В зданиях тряслись стены и стекла в окнах. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал местный житель Андрей Горевой. По его словам, взрывы начались примерно в 18:00 по местному времени (в 14:00 мск).
«Мы решили, что это гром и сейчас дождь пойдёт, — подчеркнул он. — Потом позвонили родители и сказали идти домой, что там взрывы в Каменке происходят. Сейчас там работают вертолёты реанимации, эвакуируют людей и бегут оттуда все».
Мужчина также рассказала, что место случившегося находится в 30 км от Ачинска. Однако, несмотря на расстояние, в городе были отчетливо слышны хлопки и виден столб дыма.
«Взрывы были очень сильные, даже стены завибрировали. Страшно конечно», — резюмировал он.
В свою очередь другая жительница Ачинского района рассказала, что после взрывов в населенных пунктах сработала сирена.
«Мы живём рядом от места ЧП, видно-слышно было первый взрыв. Увидела, стёкла в окнах чуть не по выскакивали. Сейчас сработала сирена, объявили, что угрозы и опасности для города нет», — резюмировала женщина.
Ранее сообщалось, что на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) начался пожар, слышны взрывы. На место ЧП выехали спасательные службы и автобусы для эвакуации.
В соцсетях местные жители публикуют фото с дымом над воинской частью, а власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.
В свою очередь Lenta.ru уточняет, что на горящем складе находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм. В радиусе 20 км от горящего склада экстренно эвакуируют местное население.
Свободная пресса: последние новости
Очевидцы рассказали о первых минутах после взрывов на военном складе под Ачинском В Красноярском крае загорелась воинская часть, раздаются взрывы Туроператоры прокомментировали гибель десятков россиян в Турции
Комментарии
Происшествия , Lenta.ru , Ачинск , Красноярский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жители Ачинска массово покидают город104
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие10
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД170
Армия Сирии двинулась на Идлиб12
В российской воинской части произошел взрыв74
Видео
03:36
Путин сделал заявление в связи с выходом США из ДРСМД
Политика
00:49
Пугачева показала «звездный балкончик»
Шоу-бизнес
00:50
Окрестности Хмеймима накрыло минами, есть погибшие
Войска Армия
12:39
Могильщики ДРСМД: что ответит Россия
Политика Армия
00:28
Жители Ачинска массово покидают город
Происшествия Африка
00:34
Аномальные холода идут в Москву
Погода Новости Москвы
00:24
Пожар на крыше «Сапсана» попал на видео
Происшествия
01:02
В российской воинской части произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
00:27
Огненный ад: Названа причина пожаров в Сибири
Пожары Общество
02:51
Провоцировали беспорядки: Захарова ответила США и ФРГ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение