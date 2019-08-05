Очевидцы рассказали о первых минутах после взрывов на военном складе под Ачинском

Прогремевшие на территории военного склада в Ачинском районе Красноярского края взрывы были слышны далеко от места чрезвычайной ситуации.

В зданиях тряслись стены и стекла в окнах. Об этом в интервью телеканалу «360» рассказал местный житель Андрей Горевой. По его словам, взрывы начались примерно в 18:00 по местному времени (в 14:00 мск).

«Мы решили, что это гром и сейчас дождь пойдёт, — подчеркнул он. — Потом позвонили родители и сказали идти домой, что там взрывы в Каменке происходят. Сейчас там работают вертолёты реанимации, эвакуируют людей и бегут оттуда все».

Мужчина также рассказала, что место случившегося находится в 30 км от Ачинска. Однако, несмотря на расстояние, в городе были отчетливо слышны хлопки и виден столб дыма.

«Взрывы были очень сильные, даже стены завибрировали. Страшно конечно», — резюмировал он.

В свою очередь другая жительница Ачинского района рассказала, что после взрывов в населенных пунктах сработала сирена.

«Мы живём рядом от места ЧП, видно-слышно было первый взрыв. Увидела, стёкла в окнах чуть не по выскакивали. Сейчас сработала сирена, объявили, что угрозы и опасности для города нет», — резюмировала женщина.

Ранее сообщалось, что на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе (Красноярский край) начался пожар, слышны взрывы. На место ЧП выехали спасательные службы и автобусы для эвакуации.

В соцсетях местные жители публикуют фото с дымом над воинской частью, а власти Ачинска рекомендовали жителям не ездить в сторону воинской части, где слышны взрывы.

В свою очередь Lenta.ru уточняет, что на горящем складе находится свыше 40 тыс. снарядов калибра 125 и 152 мм. В радиусе 20 км от горящего склада экстренно эвакуируют местное население.