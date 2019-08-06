Врачи приняли решение ампутировать руку избитой в Ингушетии девочки

Консилиум решил ампутировать правую руку семилетней Аише А., избитой в Ингушетии, заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль . Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Мы прошли большой путь и можем сказать, что девочка подготовлена к операции. Мы боролись за каждый сантиметр. Сегодня угрозы ампутации левой руки нет, но с правой рукой проблема есть», — сказал Рошаль.

15 июля в постоянном представительстве Ингушетии при президенте России сообщили, что состояние Аиши значительно улучшилось. В республиканском Минздраве уточнили, что необходимости в ампутации кисти руки больше нет, проблема сохранилась в пальцах. Как сообщалось 13 июля, врачи полагали, что смогут избежать ампутации и сохранят девочке правую руку.

Аиша А. была доставлена в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов. Было возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Главной подозреваемой стала ее родная тетя по линии отца — последние полгода малышка жила с ней без оформления документов об опеке. 12 июля ей были предъявлены обвинения. Сама женщина отрицает свою вину и утверждает, что девочка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с супом. В рамках расследования также проверяется работа участкового врача и органов опеки.