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СМИ сообщили об аресте имущества экс-начальника одесской полиции 

РИА Новости + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина, которого подозревают в хищениях в особо крупных размерах, сообщает в понедельник агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Головина задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах в четверг. Он занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года. Соломенский районный суд Киева отправил Головина под домашний арест.
“Имущество арестовали”, — приводит слова собеседника агентство.
По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким, были вещественным доказательством в уголовном деле.
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Происшествия , Украина , Дмитрий Головин , МВД , Киев
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