СМИ сообщили об аресте имущества экс-начальника одесской полиции

Соломенский районный суд Киева наложил арест на имущество бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина , которого подозревают в хищениях в особо крупных размерах, сообщает в понедельник агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Головина задержали по подозрению в хищении в особо крупных размерах в четверг. Он занимал должность начальника полиции Одесской области с ноября 2016 года по апрель 2019 года. Соломенский районный суд Киева отправил Головина под домашний арест.

“Имущество арестовали”, — приводит слова собеседника агентство.

По его словам, речь идет об аресте квартир, машин и баз отдыха, которые принадлежат Головину и его близким, были вещественным доказательством в уголовном деле.