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Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Минобороны Сергей Шойгу направил своего заместителя с группой специалистов в Красноярский край, где горит склад с боеприпасами в воинской части. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 5 августа.
Они должны организовать мероприятия по оперативной ликвидации возгорания, говорится в сообщении военного ведомства.
О пожаре на территории воинской части в Ачинском районе стало известно днем 5 августа. По словам очевидцев и данным информационных агентств, произошло несколько взрывов. На складе боеприпасов находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.
В радиусе 20 километров от горящего склада эвакуируют население. По последним данным, в результате взрывов пострадали четыре человека, двое их них госпитализированы с осколочными ранениями.
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Происшествия , Пожары , Сергей Шойгу , Министерство обороны , Красноярский Край
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