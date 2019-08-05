Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад

Они должны организовать мероприятия по оперативной ликвидации возгорания, говорится в сообщении военного ведомства.

О пожаре на территории воинской части в Ачинском районе стало известно днем 5 августа. По словам очевидцев и данным информационных агентств, произошло несколько взрывов. На складе боеприпасов находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

В радиусе 20 километров от горящего склада эвакуируют население. По последним данным, в результате взрывов пострадали четыре человека, двое их них госпитализированы с осколочными ранениями.