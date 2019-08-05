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Свыше 500 человек задержаны с начала протестов в Гонконге 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Свыше 500 человек задержали в Гонконге с начала протестов 9 июня. Об этом сообщил сайт RT.
Полиция Гонконга задержала 82 человека во время протестов 5 августа. Всего с начала протестов задержали более 500 человек.
Масштабные забастовки в Гонконге проходят с начала июня. Гнев людей вызвали поправки к закону об экстрадиции. В случае одобрения город сможет выдавать материковому КНР, Тайваню и Макао подозреваемых в нарушении законов Китая или находящихся в розыске людей. Глава администрации города Кэрри Лэм, в свою очередь, сообщила, что власти не станут рассматривать поправки. Она также сообщила, что останется на своей должности, несмотря на требования протестующих об ее отставке.
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Происшествия , В мире , Гонконг
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