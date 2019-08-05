Жители Ачинска массово покидают город

Жители Ачинска стали массово оставлять город из-за взрывов

На выезде из Ачинска Красноярского края , где произошла серия взрывов на складе с боеприпасами на территории воинской части, образовались серьезные пробки. Об этом сообщается в Telegram-канале « Красноярск № 1».

По информации канала, люди массово садятся в машины и пытаются уехать за пределы населенного пункта, несмотря на просьбы властей не паниковать. На размещенной в сети записи видны дорожные заторы, авто стоят без движения, в результате чего некоторым приходится ехать по встречной полосе.

Также отмечается, что на заправочных станциях на выезде из Ачинска возник «ажиотаж».

«Далеко уехать получилось не у всех — тупо кончился бензин», — говорится в подписи к ролику.

Взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края начались 5 августа. На прилегающих территориях организована эвакуация населения. В результате произошедшего пострадали четыре человека — они доставлены в больницы с осколочными ранениями.

Известно, что на складе, где зафиксировано происшествие, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Очевидцы сообщают, что взрывы продолжаются.