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Дети в подмосковном лагере отравились из-за нарушения санитарных правил 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор установил, что причиной заболевания детей в подмосковном лагере стала норовирусная инфекция, которая распространилась из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима, сообщила пресс-служба ведомства.
Ранее министерство здравоохранения Московской области сообщало, что пять детей, заразившихся кишечной инфекцией в подмосковном лагере, уже отправлены домой, остальные четверо готовятся к выписке в подмосковной Коломенской больнице. Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, СК и прокуратура проводят проверку.
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области по факту регистрации случаев острой кишечной инфекции проводится эпидрасследование, в ходе которого установлено, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима", — говорится в сообщении.
Сейчас организовано проведение противоэпидемических мероприятий — дезинфекция на пищеблоке, в столовой и в корпусе, проведено обследование детей и сотрудников пищеблока, уточнили в пресс-службе.
Новых случаев заболевания не выявлено, отметили в Роспотребнадзоре.
"Лица, ответственные за выявленные нарушения, будут привлечены к административной ответственности. Управление Роспотребнадзора по Московской области окажет юридическую помощь родителям по возврату средств за путевки", — добавили в ведомстве.
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Происшествия , Другое , Генпрокуратура РФ , Роспотребнадзор , Московская область
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