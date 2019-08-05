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Один из фигурантов дела о массовых беспорядках скрылся и объявлен в розыск 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Один из фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергей Фомин скрылся и объявлен в розыск, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.
"Установлена личность еще одного участника массовых беспорядков — Сергея Фомина, который скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Из открытых источников известно, что Сергей Фомин, покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления", — говорится в сообщении.
Мужчине заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ (Массовые беспорядки). Следователями даны поручения ГУ МВД России по Москве и Московской области найти Фомина.
Среди задержанных уже числится девять человек, все они арестованы по решению суда.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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Комментарии1
Происшествия , Криминал , Сергей Фомин , Мосгордума , СКР , Правительство Москвы , МВД , Москва
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