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Трамп призвал принять закон о проверке покупателей оружия 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Evan Vucci / AP / ТАСС
Президент США Дональд Трамп призвал принять закон о предварительной проверке покупателей оружия после инцидентов со стрельбой в Техасе и Огайо. Об этом он написал в своем твиттере.
По его словам, США не может допустить того, чтобы жертвы стрельбы в Эль-Пасо и Дейтоне погибли напрасно. Он отметил, что республиканцы и демократы должны объединиться, чтобы принять закон о проведение предварительных проверок биографических данных покупателей перед продажей им оружия.
Трамп заявил, что этот законодательный акт можно соединить с иммиграционной реформой. По мнению лидера США, трагические события со стрельбой должны привести к чему-то хорошему.
Ранее сообщалось о массовой стрельбе в США. В результате трех атак погибли 29 человек.
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Происшествия , США , Дональд Трамп
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