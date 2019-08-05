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В Петербурге приставы сняли женщину-пилота с заграничного рейса из-за долгов 

ТАСС + ещё 1 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жительницу Пушкинского района Санкт-Петербурга, которая работала в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с заграничного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму почти в один миллион рублей, сообщили в понедельник на сайте городского управления Федеральной службы судебных приставов.
"Любительница лихой езды, накопившая более сотни штрафов ГИБДД, была остановлена в аэропорту. Как выяснилось, жительница Пушкина является вторым пилотом одной из авиакомпаний, она впервые отправлялась рейсом за рубеж, но покинуть пределы пограничного поста не смогла", — говорится в сообщении ведомства.
По данным управления, у женщины было более 100 неоплаченных штрафов ГИБДД за превышение скорости и неправильную парковку. Также требования к ней предъявили налоговая служба и кредитные организации. Должница до снятия с рейса никак не реагировала на требования судебных приставов.
После того, как ей отказали в выезде из России она согласилась погасить задолженность в тот же день, отметили в управлении службы судебных приставов по Петербургу.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Федеральная налоговая служба , ГИБДД , Санкт-Петербург
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